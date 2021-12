Napoli: Manfredi consegna targa all'artista Carmine Coppola, "Ultimo Pulcinella"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricevuto stamani a Palazzo San Giacomo, Carmine Coppola, conosciuto come l'Ultimo Pulcinella al quale ha consegnato una targa ricordo della Città, come ultimo erede della Maschera di Pulcinella "in segno di grande affetto ed ammirazione per la Sua intensa passione, amore per il Teatro e per l'autentica e nobile tradizione artistica e culturale partenopea", come si legge nella motivazione riportata nella targa che il primo cittadino ha donato all'artista.(Ren)