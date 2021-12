Piemonte: Cirio, dati di oggi ci portano probabilmente in zona gialla già da lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì probabilmente il Piemonte sarà in zona gialla. L'occupazione ospedaliera è ad un passo dallo sforamento dei parametri per l'emergenza Covid. Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "Non escludo di anticipare l'ordinanza per la mascherina obbligatoria all'aperto già a domani - ha continuato Cirio -. La nostra condizione sanitaria ci ha messo in mano un tesoretto, ma il quadro pandemico è in evoluzione in tutto il mondo", ha concluso. (Rpi)