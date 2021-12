Campania: Patriarca (FI), cosa ci aspetta dopo aumento Irpef?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che cosa ci aspetta dopo l'aumento dell'Irpef?". Lo ha affermato in una nota il capogruppo regionale di Forza Italia, Annarita Patriarca, commentando l'approvazione del bilancio della Regione Campania: La maggioranza sostiene che la manovra finanziaria è necessaria ma non sufficiente. Quanto occorre, ancora, perché lo sia? Dopo l'incremento delle aliquote, a cui avevamo proposto di rinunciare in cambio di un taglio delle spese, che cosa arriverà? Ad oggi manca una seria programmazione economica che offra soluzioni proiettate nel breve, medio e lungo periodo. Non è possibile lavorare solo sull'emergenza. Come non è possibile continuare a sbandierare, da parte della maggioranza, i 5 miliardi di disavanzo, gli stessi trovati nel 2010. Dunque, verrebbe da chiedere: che cosa è stato fatto finora?. Nel momento più problematico per l'economia regionale e nazionale, afflitta dalla crisi innescata dalla pandemia, la Regione Campania ha deciso di penalizzare ancor di più la tanto vituperata classe media ignorando che essa è la dorsale produttiva del Paese e dei nostri territori". (segue) (Ren)