Campania: Patriarca (FI), cosa ci aspetta dopo aumento Irpef? (2)

- Patriarca ha proseguito: "Perché invece non è stata presa in considerazione la possibilità, operativamente percorribile, di rinviare questa stangata andando a recuperare i soldi, necessari per finanziare i servizi a tutela delle fasce deboli, incidendo sulle voci di spesa non necessarie? Facile fare i Robin Hood senza preoccuparsi degli effetti di decisioni errate dal punto di vista del merito e del metodo. Molto più impegnativo, invece, dedicarsi a un profondo e ragionato lavoro di pianificazione". Quindi il capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Campania ha concluso il suo intervento e ha dichiarato: "Magari anche coinvolgendo le opposizioni, cui è stato impedito finora di offrire un contributo di idee e di progettualità. C'è chi taglia le spese non necessarie e chi aumenta le tasse, questa è la differenza tra le parti politiche". (Ren)