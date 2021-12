Sardegna: dalla Regione oltre 18,8 milioni di euro a comuni e privati per i danni subiti dagli incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- 18 milioni e 800 mila euro dalla Regione Sardegna per i danni provocati dagli incendi a partire dal 2019. La giunta regionale ha dato infatti il via libera a cinque delibere. "Abbiamo reso più celeri le procedure burocratiche per garantire alle comunità colpite dai roghi un rapido ristoro dei danni, che possa consentire ai cittadini e alle attività produttive di guardare al futuro con maggiore ottimismo, nonostante migliaia di ettari di boschi e di macchia mediterranea inceneriti dalle fiamme – ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, che ricopre anche l'incarico di Commissario per l'emergenza incendi -. Oltre a dare un sostegno concreto alle Amministrazioni locali per effettuare interventi strutturali e risanare i beni pubblici. Un impegno assunto responsabilmente dalla Regione, che ha tempestivamente richiesto ed ottenuto dal Consiglio dei Ministri la dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale per l'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che questa estate hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti. In queste occasioni è importante far sentire la vicinanza delle Istituzioni alle popolazioni coinvolte". I Comuni beneficiari degli stanziamenti sono: Abbasanta 11.500 euro; Ales 362.172; Bauladu 1.700; Bitti 201.857; Bonarcado 589.006; Bonorva 593.707; Bortigali 65.600; Cabras 618.435; Cuglieri 3.325.683; Decimoputzu 830.382; Dualchi 438.850; Flussio 335.216; Fordongianus 800; Las Plassas 12.000; Macomer 346.959; Magomadas 288.171; Mandas 1.001.800; Oniferi 215.000; Orroli 21.250; Orune 120.000; Posada 29.930; Sagama 267.548; San Basilio 141.800; Santu Lussurgiu 2.663.568; Sarule 518.185; Scano di Montiferro 1.301.012, Segariu 75.000; Sennariolo 831.582; Serramanna 227.626; Sindia 489.194; Suni 280.180; Tinnura 62.533; Tresnuraghes 1.056.124; Usellus 541.516; Villasor 227.628; Villaurbana 648.380; Villa Verde 129.474. (segue) (Rsc)