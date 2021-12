Sardegna: dalla Regione oltre 18,8 milioni di euro a comuni e privati per i danni subiti dagli incendi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli incendi provocano costantemente ingenti danni al patrimonio pubblico e privato, compreso il settore agricolo, oltre ad incalcolabili conseguenze per il patrimonio ambientale dell'Isola – ha ricordato l'assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, Gianni Lampis, con delega in materia di protezione civile – I ristori sono indirizzati al patrimonio privato (abitazioni principali, beni mobili e attività economiche e produttive) e pubblico, con l'obiettivo di ripristinare condizioni normali di vita dei cittadini e la ripresa delle aziende. Vogliamo ricreare adeguate condizioni economiche e sociali per salvaguardare il sistema produttivo di quei territori e contrastare anche l'allontanamento dalle campagne e lo spopolamento delle zone interne. Infine, stiamo consolidando un modello organizzativo-gestionale che possa consentire di dare risposte celeri e adeguate". 4.163.900 euro sono stati assegnati all'agenzia Forestas per la realizzazione di un programma di interventi urgenti per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, delle condizioni di sicurezza, nonché per interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. (Rsc)