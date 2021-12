Piemonte: Torino e Novara si aggiungono alla Zona logistica semplificata del retroporto di Genova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Piemonte vuole cogliere tutte le opportunità possibili per sviluppare sul territorio regionale le aree logistiche di riferimento del Porto di Genova. Aumentiamo i siti da inserire nella Zona Logistica Semplificata e invitiamo i comuni a proporre nuove aree da destinare alla filiera logistica portuale - ha affermato l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi - Saremo attraversati da due corridoi internazionali e dobbiamo cogliere questa opportunità sviluppando tutte le potenzialità legate alla logistica del futuro. Aumentare i siti piemontesi della Zls ,significa attrarre investimenti e aziende che possono contribuire allo sviluppo del territorio. Da non sottovalutare, poi, il riflesso occupazionale che la filiera della logistica è in grado di produrre, creando nuovi posti di lavoro e aumentando il know how in un settore in sicura espansione nei prossimi anni", ha concluso. (Rpi)