Piemonte: oltre 1 milione di euro per favorire la biodiversità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Piemonte ha assegnato una dotazione finanziaria di 1 milione 190 mila euro sull’operazione 4.4.1 del Programma di sviluppo rurale, che riguarda l'attivazione di un nuovo bando del Psr per interventi finalizzati all’introduzione di siepi, filari e aree umide per favorire la biodiversità e il miglioramento della qualità del paesaggio agrario. Lo ha annunciato la Regione in una nota stampa. "E' un nuovo bando per la tutela delle risorse naturali e dell’ecosistema nelle aree rurali, attraverso l’introduzione o il ripristino di formazioni arboree e di stagni, elementi che contribuiscono a creare quelle zone di rifugio e di alimentazione per la fauna presente tra i terreni coltivati - hanno affermato il presidente regionale Alberto Cirio e l’assessore regionale Marco Protopapa -. I nostri agricoltori insieme agli enti locali ed ai consorzi irrigui possono ricoprire infatti un ruolo primario nella salvaguardia del paesaggio agrario e nella difesa della biodiversità", hanno concluso. (Rpi)