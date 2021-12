Piemonte: l'assessore alla Sanità, probabile passaggio in zona gialla dopo Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per il Piemonte si prospetta l'arrivo della zona gialla. A confermarlo lo stesso assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi: "Siamo vicini al superamento dei parametri per la zona gialla rispetto all'emergenza Covid. Di conseguenza è probabile che dopo Natale si passi a questo colore". Lo ha affermato a margine della conferenza di presentazione della riforma del sistema di residenziali psichiatrica in Piemonte. "Ci sarà qualche limitazione come le mascherine all'aperto e alcune misure relative ai locali. Penso sia doveroso aumentare il livello delle misure con l'aumento dei contagi", ha concluso. (Rpi)