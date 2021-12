Enti locali: Castelli, in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali definito rinvio al 31 marzo per termine approvazione bilanci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Conferenza Stato-Città ed autonomie locali "abbiamo definito di differire al 31 marzo il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali dell'anno 2022”. Così, al termine della Conferenza, il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, che aggiunge: “Ai Comuni diamo, giustamente, il tempo di valutare gli effetti diretti che deriveranno dalla riforma fiscale, ed in particolare le misure, che si renderanno necessarie, di adeguamento dell'addizionale comunale Irpef ai nuovi scaglioni definiti con la Legge di Bilancio che stiamo approvando in questi giorni”.(Com)