Piemonte: 348 mila euro per riqualificazione palazzina a Novara

- La Regione Piemonte ha approvato oggi in giunta l'autorizzazione per utilizzare 348 mila euro per finanziare la riqualificazione di un'ulteriore palazzina in via San Bernardino a Novara. "Quello che era l’obiettivo che mi sono posta il primo giorno - ha affermato l'assessora alla Casa Chiara Caucino - si sta, seppur con i normali tempi tecnici, realizzando. Stiamo cambiando la cultura dell’edilizia residenziale pubblica e questo intervento ne è solo un marginale, ma non per questo meno significativo, esempio. (segue) (Rpi)