Napoli: Amitrano (M5s), con Manfredi accelerazione politica positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"20 anni di apprezzato lavoro nel mondo dell’informazione sono testimonianza dell'affidabilità e della serietà di Agenzia Nova" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "L'accelerazione politica ed amministrativa impressa dall'amministrazione Manfredi al Comune di Napoli è evidente ed estremamente positiva: ne è una testimonianza lo sprint dei lavori alla Galleria Vittoria, riaperta da tre giorni. Per consolidare questo nuovo slancio, auspico che possa ripartire a breve il confronto politico sulle migliori competenze da utilizzare per gli assessorati nelle Municipalità, così da renderle pienamente operative". Lo ha affermato il deputato del Movimento 5 stelle, Alessandro Amitrano, secondo il quale "Napoli è a una svolta: 1,3 miliardi di fondi dal governo, i progetti del Pnrr, una prospettiva di cinque anni di concretezza e visione strategica. Le Municipalità sono le istituzioni più vicine ai cittadini: puntare sul decentramento amministrativo, assegnando responsabilità e risorse, rappresenterà una delle chiavi di volta per garantire un cambio di passo nel governo del territorio e rispondere con più efficienza alle esigenze dei cittadini", ha concluso Amitrano.(Ren)