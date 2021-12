Sardegna: piano di assetto idrogeologico, via libera dell'Autorità di bacino alle nuove norme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Sardegna alla revisione e l'aggiornamento delle norme di attuazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (Pai). Le nuove norme recepiscono l'attività di semplificazione e snellimento delle procedure introdotte dalla Giunta regionale per superare i vincoli e le criticità che bloccavano l'attività di programmazione delle Amministrazioni comunali. "La Regione è vicina ai Comuni ed è attenta alle necessità dei territori: nella seduta di ieri abbiamo voluto dare un forte segnale in questa direzione - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici, Aldo Salaris -. All'azione di contrasto al rischio idrogeologico e alla difesa del suolo abbiamo accompagnato una imponente azione di semplificazione normativa, sempre nel rispetto della sicurezza, attraverso cui vogliamo velocizzare l'approvazione degli strumenti urbanistici dei Comuni e garantire la sicurezza delle aree a rischio". Per quanto riguarda gli interventi minori come la manutenzione degli alvei per esempio, o interventi di carattere preventivo, è stata estesa la possibilità di utilizzare la relazione asseverata, firmata sempre dai professionisti, anziché lo studio di compatibilità senza quindi il bisogno di seguire un iter autorizzativo lungo e farraginoso (la relazione asseverata è stata introdotta anche per semplificare l'iter approvativo dei Piani attuativi dei Comuni ai fini Pai). Rimanendo nell'ambito degli interventi considerati minori, sono stati rivisti i limiti per la realizzazione dei progetti per consentire ai Comuni o agli Enti competenti di procedere senza dover necessariamente realizzare un preventivo progetto e sottoporlo all'approvazione. (segue) (Rsc)