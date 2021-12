Sardegna: piano di assetto idrogeologico, via libera dell'Autorità di bacino alle nuove norme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre al fine di semplificare le procedure è stato precisato il riparto di competenze tra Regione e Comuni. In sostanza laddove lo studio è prevalentemente in campo al territorio di un Comune, a vederlo sarà quel Comune o l'Unione dei Comuni e non la Regione, velocizzando così i tempi di approvazione. Di fondamentale importanza sulla sicurezza è la misura appena introdotta di salvaguardia, che opera in automatico quando si verificano situazioni eccezionali: in questi casi si applicano automaticamente alcune norme tese a "congelare" la situazione esistente al momento dell'evento improvviso, con l'obiettivo di garantire la sicurezza allontanando la possibilità di autorizzare interventi che possono aggravare la situazione di rischio. Un'altra importante semplificazione normativa riguarda i pareri sulle procedure autorizzative (Via e Vas, per esempio). Con la delibera approvata ieri è stato precisato che il soggetto competente ad approvare lo studio deve essere anche il soggetto competente a rilasciare i pareri relativi ai procedimenti autorizzativi ambientali. Con questo aggiornamento normativo sono stati anche equiparati e unificati il Piano di gestione del rischio alluvione, il Pai e il Piano stralcio delle fasce fluviali in maniera tale che ci sia un unico strumento di base, ovvero un unico piano costituito dai tre diversi piani. (Rsc)