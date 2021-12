Piemonte: Torino e Novara si aggiungono alla Zona logistica semplificata del retroporto di Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ad un emendamento al Decreto Genova, che individua le aree logistiche a supporto del porto Genovese, la Regione Piemonte ha stabilito di includere nella proposta da inviare al ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili gli interporti di rilevanza nazionale Novara Cim e Torino Sito, che andranno ad affiancare quello di Rivalta Scrivia (Al) già presente a supporto della retroporto di Genova come Zona logistica semplificata. Lo ha annunciato la stessa Regione in una nota stampa. Inoltre - si legge nella nota -, la Regione procederà con un avviso pubblico per raccogliere dai comuni interessati le proposte di nuovi siti logistici, che dovranno rispettare i criteri di compatibilità con le linee guida ministeriali. (segue) (Rpi)