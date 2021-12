© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ normale chiedersi: se continuerà questa pandemia, non potrà avere un impatto sulle previsioni di crescita per il 2022? Fino ad ora non lo vediamo molto per l’Italia, per la Germania sì”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno ad una domanda sul possibile impatto sull’economia a causa della variante Omicron. (Rin)