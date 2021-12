Vaccino: Brunetta da Figliuolo, Italia deve dirvi grazie, modello per Pubblica amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- “Non si è mai vaccinata un'intera popolazione in così poco tempo nella storia dell'umanità. E l'Italia ha il palmares della quantità e della qualità della campagna vaccinale. Un primato che ci dobbiamo attaccare al petto come una medaglia in tutte le sedi". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in visita questa mattina per gli auguri di Natale alla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. "Ho voluto ringraziare il generale Figliuolo perché ha svolto un compito difficilissimo con efficienza, gentilezza e cortesia, senza mai una polemica, senza una lite. La Repubblica deve dirgli grazie”, ha proseguito. “Efficienza, gentilezza, cortesia - ha aggiunto il ministro - sono le qualità che hanno toccato con mano gli italiani nei centri vaccinali. Ho trovato nella vostra attività ciò che io volevo realizzare nell’intera Pubblica amministrazione". "Tutta la Pa deve essere così: ospedali, scuole, tribunali, carceri. Mai più la faccia feroce o annoiata o seccata. Il nostro lavoro è il più bello del mondo. Non lavoriamo per noi, ma per gli altri. Questo è il servitore pubblico: pensare all’interesse comune", ha sottolineato. (segue) (Com)