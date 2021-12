Campania: Aversano (M5s), distretti del cibo, istituita Consulta per valorizzare nostre tipicità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "In un territorio come la Campania, ad alta vocazione rurale e che ha il vanto di una tradizione enogastronomica che non ha eguali, i distretti del cibo rappresentano uno strumento fondamentale per la valorizzazione dei sistemi produttivi delle singole aree. Dal primo giorno in cui ho messo piede in Consiglio regionale e nel mio ruolo di segretario della Commissione Agricoltura, mi sono sempre occupato di valorizzare questo strumento che consente coniugare al meglio le attività agricole e imprenditoriali con le tipicità dei luoghi. Sono per questo particolarmente fiero che, grazie a un emendamento a mia firma, si procederà alla istituzione di una Consulta dei distretti del cibo, come organismo consultivo e propositivo della Regione". Lo ha annunciato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Salvatore Aversano, all'indomani dell'approvazione della Legge di Stabilità regionale. "Grazie alla Consulta – ha sottolineato Aversano - possiamo lavorare all'implementazione dei distretti del cibo, processo che è stato rallentato dall'emergenza pandemica, ma daremo soprattutto ai rappresentanti di ogni singolo distretto un'occasione di confronto con le istituzioni regionali. Un organismo di questo tipo è ancor più importante al fine di mettere in piedi attività di sostegno e promozione delle opportunità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sfruttare bene ogni singolo centesimo dei fondi in arrivo equivale a rilanciare comparti che rappresentano una fetta considerevole dell'economia della Campania". (Ren)