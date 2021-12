Piemonte: incidenza casi Covid in crescita, sopratutto nelle fasce più giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidenza per fasce d'età scolastiche vede la crescita maggiore tra i 14 e i 18 anni con un +70,6 per cento. Subito dopo c'è la fascia non coperta dalla vaccinazioni, ovvero quella tra i 3 e i 5 anni con un +52,7 per cento. Mentre la fascia con più casi rimane quella tra i 6 e i 10 anni, con ben 758,5 casi. Ad oggi sono 483 le scuole elementari e 183 le medie che hanno aderito allo screening della Regione. Guardando invece alle vaccinazioni, nella fascia 12-19 anni hanno completato il ciclo vaccinale il 70,6 per cento degli studenti. Infine, all'interno del personale scolastico, la quota di vaccinati completi è al 92 per cento. (Rpi)