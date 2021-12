Covid: Draghi, proroga emergenza atto di necessità e buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di emergenza "non è un atto di rassegnazione ma di necessità”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno. Con i dati di ottobre, più favorevoli, “si poteva cominciare a ragionare di non prorogare tutto il contesto istituzionale legato allo stato di emergenza ma l’evoluzione ha dimostrato che questo non si poteva fare”. La decisione di proroga “è un atto di necessità e buonsenso”, ha aggiunto. (Rin)