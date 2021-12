Piemonte: concluso il "tavolo verde" in assessorato, al centro bandi, programmazione e cambiamento climatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Protopapa ha poi sottolineato che, "oltre a dare continuità ai bandi relativi al Psr per gli anni di transizione 2021 e 2022, occorre evitare che nella programmazione che prenderà avvio nel 2023 alcuni settori quali la zootecnia e la risicoltura subiscano penalizzazioni che potrebbero danneggiarli fortemente. Stiamo quindi cercando di attivare delle risposte per far sì che la futura Pac risponda a questa esigenze cercando comunque soluzioni che andranno a sostenere tutti i settori agricoli del Piemonte. (segue) (Rpi)