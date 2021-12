Piemonte: incidenza casi Covid in crescita, sopratutto nelle fasce più giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla incidenza del contagio in Piemonte tra il 13 e il 19 dicembre pesa sopratutto il boom dei casi nelle fasce d'età più giovani. L'aumento maggiore si è registrato in quella tra i 19 e i 24 anni, che è salita a 344,5 casi con un aumento del 100,5 per cento. Subito sotto quella dai 25 ai 44 anni, che con 415,8 casi è cresciuta del 54,9 per cento. In generale l'aumento rispetto alla scorsa settimana è stato del 49,4 per cento. Nelle scuole piemontesi invece, aumentano le quarantene (ora a quota 817), mentre i focolai rimangono invariati (fermi a 172). (segue) (Rpi)