Enti locali: Pella (Anci), via libera differimento bilanci al 31 marzo

- Oggi in Conferenza Stato-Città e autonomie locali "è stato definito di differire al 31 marzo il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali dell'anno 2022". Lo rende noto Roberto Pella, vicepresidente vicario Anci e capogruppo commissione Bilancio per Forza Italia. "Una ulteriore importante notizia per i Comuni che avranno il tempo di valutare gli effetti diretti che deriveranno dalla riforma fiscale e, in particolare, di adottare le misure che si renderanno necessarie di adeguamento dell'addizionale comunale Irpef ai nuovi scaglioni definiti con la legge di Bilancio. Questa notizia positiva si aggiunge ai fondi previsti in manovra e all'ottenimento delle assunzioni di personale raggiunto con il Pnrr, di cui sono stato Relatore e che la Camera ha approvato ieri sera. Un grazie al vice ministro Castelli e as Anci per questo atteso provvedimento", spiega.(Com)