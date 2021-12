Covid: Draghi, non escluso tampone per vaccinati, domani si decide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo difendere la normalità raggiunta che vuol dire scuola in presenza, niente chiusure ed una socialità. Per farlo dobbiamo prendere tutte le precauzioni possibili e domani si discuterà di questo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa di fine anno. “Dobbiamo capire cosa fare per rallentare la diffusione del virus: mascherine all’aperto, l’uso di mascherine Ffp2. Non è escluso l’uso del tampone perché c’è un periodo in cui la protezione decresce. In quel periodo può essere utile fare i tamponi” anche ai vaccinati, ha aggiunto. (Rin)