Campania: Muscarà (M5s), Crypta Neapolitana, impegno De Luca per restituire antico passaggio

20 luglio 2021

- "Duemila anni di storia, costruita per fungere da via di passaggio alternativa tra Neapolis e l'antica Puteoli, con accesso nel monumentale parco intitolato al poeta Virgilio, la Crypta Neapolitana, attraversata da un antichissimo acquedotto romano, è uno dei più suggestivi e antichi pezzi di storia della nostra città. Da anni, con emendamenti e proposte, mi batto perché che venga messa in sicurezza e restituita a napoletani e visitatori, tornando a essere la più antica via di collegamento tra Mergellina a Fuorigrotta. E sono soddisfatta che, dopo avergli illustrato la mia proposta e alla luce di anni di battaglie che porto avanti alla testa di attivisti e comitati, il presidente De Luca abbia preso finalmente a cuore il caso della Crypta abbandonata, impegnandosi personalmente in aula, nel corso della seduta per la discussione sulla Legge di Stabilità, a reperire le risorse necessarie per poterla restituire ai napoletani e a chiunque vorrà visitarla". Lo ha annunciato la consigliera regionale della Campania del Movimento 5 stelle, Maria Muscarà. (segue) (Ren)