Edilizia: Draghi, da Superbonus benefici ma anche distorsioni, incentivate le frodi

- Il governo "ritiene che il superbonus sia una misura che ha dato beneficio ma anche distorsioni”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno. La prima distorsione “è l’aumento straordinario dei componenti per le ristrutturazioni”, ha ricordato il presidente sottolineando che “la logica del 110 per cento non rende più la contrattazione di un prezzo rilevante”. Inoltre, ha aggiunto, “ha incentivato le frodi: e l’Agenzia delle entrate ha bloccato 4 miliardi di crediti che erano stati dati come cedibili”. (Rin)