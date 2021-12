Vaccino: Brunetta da Figliuolo, Italia deve dirvi grazie, modello per Pubblica amministrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo spirito ho condotto la riforma della Pubblica amministrazione, dai concorsi alle nuove carriere, fino ai rinnovi contrattuali". "Ieri abbiamo raggiunto la pre-intesa per il comparto funzioni centrali, apripista per gli altri", ha dichiarato, evidenziando poi che "continuano serrate al Dipartimento della funzione pubblica le trattative per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico”. “Orgoglio e onore per tutti, dalla guardia carceraria al generale, dalla maestra d'asilo all’infermiere, al medico, al professore”, ha aggiunto Brunetta. “Stiamo restituendo l’orgoglio e l’onore di essere un dipendente pubblico. Stiamo reclutando centinaia di migliaia di giovani, formati, preparati. In cinque anni ne entrerà nella Pa quasi un milione. Stiamo completando il reclutamento di mille esperti per le Regioni, dedicati al Pnrr. Abbiamo una nuova piattaforma dedicata, inPA, sul modello LinkedIn. Questo è quello che stiamo facendo", ha proseguito. "Draghi ha cambiato il volto del governo italiano, Figliuolo ha cambiato il volto del modo pubblico di affrontare la pandemia. Io voglio copiare da voi. Continuate così”, ha concluso. (Com)