Covid: Draghi, sperare il meglio ma prepararsi al peggio

- L’esperienza "insegna che uno può sperare che le cose vadano per il meglio ma in realtà deve prepararsi al peggio. Uno degli errori fatti dai rigoverni è credere che l’epidemia non sarebbe arrivata da loro e nel caso con meno intensità”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno. “Non sono uno scienziato ma sono incline a pensare il peggio e dunque agire in anticipo per difendere quel poco di normalità conquistata”, ha aggiunto. (Rin)