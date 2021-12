Sardegna: cardiologia e terapia intensiva del San Francesco di Nuoro passeranno alla direzione universitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rafforzare il legame fra il San Francesco e il sistema formativo universitario consentirà ai nuovi medici di crescere anche nell'ospedale di Nuoro. La struttura di Cardiologia del San Francesco rappresenta un servizio irrinunciabile e un'eccellenza del territorio e il nostro impegno è puntato con ogni sforzo al consolidamento e alla crescita in una visione di lungo periodo" precisa l'assessore. Una nuova direzione quindi che guarda al futuro, con l'obiettivo di portare il San Francesco al livello di eccellenza che merita. "Il passaggio della Cardiologia a una direzione universitaria consolida e dà continuità a un percorso già avviato" conclude l'esponente della Giunta Solinas, che ricorda la convenzione sottoscritta tra Ats e Aou Sassari fino al 31 dicembre 2022, accordo che in emergenza ha garantito e garantisce il supporto dei medici sassaresi nel reparto dell'ospedale barbaricino. In questo nuovo percorso sarà fondamentale coinvolgere i medici del presidio, che l'assessore Nieddu ha in programma di incontrare a Nuoro subito dopo le festività Natalizie, per discutere insieme opportunità e vantaggi. La proposta della Giunta passerà al vaglio della VI Commissione del Consiglio regionale prima dell'approvazione definitiva. (Rsc)