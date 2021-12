Sardegna: Mura (Pd) su ex Alcoa, Inps paghi integrazione mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ai lavoratori ex Alcoa di Portovesme in terza e quarta proroga deve essere riconosciuta l'integrazione all'indennità di mobilità, come stabilito da uno specifico provvedimento di legge approvato diversi mesi fa. Sono in costante contatto con Inps nazionale che mi conferma di essere impegnata per attuare la norma così come l'avevamo approvata. Con la norma che è stata approvata su mio emendamento venivano anche stanziate le risorse necessarie, e ora quei soldi devono andare alle famiglie che aspettano da troppo tempo di ricevere il dovuto". Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), dopo che le organizzazioni sindacali hanno denunciato il ritardo da parte della Direzione regionale Inps della Sardegna nell'erogazione delle integrazioni.(Rsc)