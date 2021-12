Sardegna: Confindustria, no all'abolizione del Patent Box, governo mantenga tassazione agevolata per redditi d'impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confindustria Sardegna è contraria alla decisione del governo di abolire il Patent Box, il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi d'impresa. "Tale strumento – si legge in una nota dell'associazione degli industriali - ha funzionato poiché ha prodotto e sta producendo investimenti in ricerca generando un volano positivo tra ricerca e mercato". Confindustria Sardegna chiede ai politici sardi di intervenire affinché siano riviste le posizioni assunte nel maxi emendamento alla legge di bilancio, perché il patent box è una leva importante per sostenere la competitività delle imprese del Paese e della nostra regione. "Il Patent Box – si legge ancora nel documento di Confindustria - premia chi fonda la propria competitività sulla tutela della proprietà intellettuale. In un momento come quello attuale, grazie alla grande leva del Pnrr, anche la Sardegna è impegnata a colmare i gap di competitività attraverso investimenti ingenti che garantiscano le transizioni necessarie e il potenziamento di attività di ricerca, sviluppo e innovazione". "Per tali ragioni – conclude la nota dell'associazione degli industriali - si deve sostenere con ogni mezzo il processo di modernizzazione e di digitalizzazione in atto. Pertanto provvedimenti come il Patent Box non andrebbero aboliti, ma anzi potenziati, in quanto premiano la redditività e la competitività del sistema Paese, contribuendo al rilancio della Sardegna". (Rsc)