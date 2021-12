Sardegna: terzo caso di variante Omicron nell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' una donna sulla cinquantina, residente nel Cagliaritano, rientrata dal Regno Unito dove si trovava per turismo, il terzo caso di variante Omicron in Sardegna. La conferma è arrivata dal laboratorio dell'Aou di Cagliari che ha sequenziato la variante. Si tratta del primo caso per il sud Sardegna. Gli altri due erano stati individuati nel Sassarese. E proprio nel nord Sardegna potrebbero esserci altri due pazienti colpiti dalla nuova variante ma la conferma arriverà solo dopo Natale dal laboratorio Aou di Sassari: si tratta di una persona appena rientrata da un viaggio in Medio Oriente e di un suo contatto stretto. (Rsc)