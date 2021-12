Torino: crollo gru, domani i funerali di Filippo Falotico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgeranno domani mattina alle 10:30 nel Duomo di Torino i funerali di Filippo Falotico, uno dei tre operai morti nel tragico incidente dello scorso sabato in via Genova, quando una gru è crollata sulla strada. Come aveva già anticipato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, sarà una giornata di lutto cittadino e nelle sedi comunali le bandiere saranno a mezz'asta. Falotico era il più giovane tra i tre lavoratori: aveva soltanto 20 anni. (segue) (Rpi)