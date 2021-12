Piemonte: Cirio su crollo gru, allentamento criteri scadenze supebonus potrebbe aiutare su fronte sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superbonus ha delle scadenze fiscali molto stringenti e il rincorrerle crea del rischio. L'allentamento di questi criteri potrebbe aiutare sul fronte sicurezza. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio intervistato a “24 mattino - le interviste” su “Radio 24” in merito al crollo della gru dello scorso sabato in via Genova a Torino, che ha portato alla morte di tre operai. "Abbiamo pianto la Thyssen e soltanto pochi mesi fa la funivia del Mottarone - ha continuato Cirio -. Siamo di fronte a tragedie molto gravi. Ma non basta solo la solidarietà, bisogna alzare il livello di attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro", ha concluso. (Rpi)