- Sull'ordinanza per le mascherine all'aperto aspettiamo le indicazioni del governo. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio intervistato a “24 mattino - le interviste” su “Radio 24” in merito alle misure anti-Covid. "Domani avremo una risposta: siamo pronti a fare le scelte più opportune come abbiamo sempre fatto", ha concluso.(Rpi)