Piemonte: Cirio su riduzione durata Green Pass, ci adeguiamo a medici ma non lasciamo cittadini vaccinati senza

- Sulla durata del Green Pass noi ci adeguiamo a quello che dicono i medici. Però sarebbe inaccettabile lasciare i cittadini che si sono vaccinati senza di esso, anche se fosse soltanto per un giorno. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio intervistato a “24 mattino - le interviste” su “Radio 24” in merito alle misure anti-Covid. "Mettere in dubbio le decisioni degli esperti, sarebbe come chiedere ad una persona se è favorevole alla protesi all'anca", ha concluso.(Rpi)