Natale: Coldiretti, quasi 5 milioni di italiani senza cenone, 8 per cento rischia povertà alimentare

- Sono oltre 4,8 milioni i poveri in Italia che per le feste di Natale sono costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari a causa della crisi economica legata al Covid. Lo rende noto l’analisi Coldiretti/Censis diffusa in occasione della distribuzione di circa mezzo milione di chili di cibi e bevande gourmet per i nuovi poveri nella settimana di Natale per offrire a tutti la possibilità di mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari made in Italy e passare delle feste più serene nonostante la pandemia Covid con l’avanzare della variante Omicron torni a fare paura sia sul fronte sanitario che su quello economico ed occupazionale. L’iniziativa, promossa da Coldiretti, Filiera Italia, Campagna amica e Codacons con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, è stata presentata insieme al ministro della Salute Roberto Speranza con la partenza del primo carico di aiuti alimentari dal cortile di palazzo Rospigliosi, sede della Coldiretti. Se la maggioranza degli italiani si è salvata dal disagio sociale in pandemia tra sussidi statali e trasferimenti intra-familiari più dell’8 per cento di tutta la popolazione italiana – sottolinea Coldiretti – rischia la povertà alimentare nei prossimi mesi, avendo budget risicati per cui la fiammata inflazionista è sufficiente per metterli in difficoltà nel garantirsi i pasti sempre e comunque, secondo il rapporto Coldiretti/Censis. E guardando al futuro prossimo – precisa – oltre alle persone a rischio povertà alimentare, vi è un 17,4 per cento degli italiani che per paura di non farcela dovrà limitarsi alle sole spese di base, tra casa e alimentazione. Una realtà drammatica contro la quale oltre 4 italiani su 10 (43 per cento) intendono partecipare a Natale ad iniziative di solidarietà, facendo beneficienza e donazioni per aiutare le famiglie più bisognose piegate dal peso della crisi causata dall’emergenza sanitaria. (segue) (Com)