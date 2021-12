Natale: Coldiretti, quasi 5 milioni di italiani senza cenone, 8 per cento rischia povertà alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi un Natale sereno gli agricoltori di Coldiretti sono mobilitati in tutta Italia con l’iniziativa la ‘Spesa sospesa del contadino’ nei mercati di Campagna amica. Tutti i cittadini che fanno la spesa nei mercati e nelle fattorie di Campagna amica diffusi lungo la Penisola possono decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell’usanza campana del ‘caffè sospeso’, ma in questo caso si tratta però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero che gli agricoltori di Campagna amica andranno a consegnare gratuitamente alle famiglie in difficoltà. “Il nostro impegno quotidiano è il segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche” spiega il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “di fronte a una situazione sociale così pesante che non si vedeva dal dopoguerra stiamo realizzando uno sforzo corale che dimostra la capacità dell’Italia di unirsi e mobilitare risorse per uscire insieme dalla crisi, nella consapevolezza di essere una comunità nazionale che ha potenzialità e capacità a tutti i livelli per far ripartire il Paese”, conclude Prandini. (Com)