- Governo, regioni e comuni "si muovono con determinazione e forza. C’è da essere soddisfatti per ciò che è stato fatto questo anno”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno. “Non c’è ragione di temere che non si possa fare bene anche in futuro”, ha aggiunto. (Rin)