Piemonte: concluso il "tavolo verde" in assessorato, al centro bandi, programmazione e cambiamento climatico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nell’ambito della nuova Pac richiameremo l’importanza degli effetti che il cambiamento climatico ha sulle nostre produzioni, tra queste in particolare su quella mellifera, che avrà, già nel primo pilastro, una massima attenzione. Nei primi mesi dell’anno nuovo proseguiranno gli incontri dedicati all’impostazione del nuovo sviluppo rurale dove saranno fondamentali le decisioni in merito alla suddivisione delle risorse messe a disposizione in campo nazionale”, ha concluso Protopapa. (Rpi)