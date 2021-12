Campania: Muscarà (M5s), Crypta Neapolitana, impegno De Luca per restituire antico passaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riaprire al passaggio l'antica Crypta Neapolitana, - ha proseguito Muscarà - equivale anche a valorizzare e rilanciare il Parco Vergiliano nel quale, oltre a quello che per molti è il feretro di Virgilio, è ospitata anche la tomba di Giacomo Leopardi. L'intento è di rendere i 711 metri di galleria fruibili per pedoni e turisti, creando una via di passaggio alternativa alle gallerie Laziale e Quattro Giornate, così da ripristinare un percorso lontano dallo smog delle auto e certamente più sicuro. Al contempo, restituiremo alla collettività un sito straordinario, dove il mito si mescola a pagine di storia della nostra città, arricchendo l'offerta turistica e culturale con un sito per troppi anni dimenticato, ma che rappresenta un indiscusso patrimonio per la nostra città". (Ren)