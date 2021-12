Imprese: Ita Airways avvia i “Corsi Comando”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita Airways ha avviato i “Corsi Comando” un importante programma di formazione per diventare Comandanti di Ruolo. Gli ultimi Corsi Comando risalgano ad oltre dieci anni fa, un segnale concreto importante che dimostra l’attenzione dell’Azienda al personale navigante e alla sua formazione, per arrivare a ricoprire ruoli di crescente responsabilità. I corsi di formazione di Ita Airways rappresentano non solo una scuola di altissima professionalità per i piloti, ma, soprattutto, un’occasione unica per raggiungere l’ambito traguardo di diventare Comandante, sogno e ambizione di ogni pilota di linea, superando l’iter formativo/selettivo. Ogni “Corso Comando” di Ita Airways è suddiviso in diverse fasi, sia di aula che di formazione tecnica presso i simulatori di volo presenti nel centro addestramento della Compagnia, e in volo. I piloti, durante il corso, sono soggetti a diversi esami, il cui superamento decreta il passaggio a livello superiore, sino a ricevere gli ambiti gradi e la fatidica “quarta striscia” sulla giacca, assumendo ufficialmente il ruolo di “Comandante Facente Funzione” per sei mesi. Nel corso di questi sei mesi, i nuovi Comandanti dovranno affrontare altre prove di esame, e solo al superamento di esse, diventeranno “Comandanti di Ruolo”, carica che gli verrà riconosciuta ufficialmente dal “Command Course Board”.(Com)