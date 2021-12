Sardegna: cardiologia e terapia intensiva del San Francesco di Nuoro passeranno alla direzione universitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore della Sanità, Mario Nieddu, ha approvato l'atto di indirizzo che dispone il passaggio della Cardiologia e Unità di terapia intensiva coronarica dell'ospedale San Francesco di Nuoro da struttura a direzione ospedaliera a struttura a direzione universitaria. "Il San Francesco – ha spiegato l'assessore Nieddu - è un ospedale strategico non solo per l'area del centro Sardegna, ma per tutta l'Isola. Oggi il nostro obiettivo non riguarda solo il superamento delle criticità legate alla carenza di personale, ma vogliamo gettare delle basi solide per il rilancio del presidio". Si tratta di una strada nuova per il San Francesco, un percorso che lo inserisce all'interno del sistema formativo universitario e che consentirà a medici e specializzandi di lavorare e crescere nel presidio barbaricino. Una visione strategica e strutturale nuova, che punta a generare nuove opportunità sul territorio. (segue) (Rsc)