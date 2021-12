Campania: Schiano (Fd'I), aumento Irpef testimonia incapacità Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aumento dell'addizionale Irpef testimonia l'assoluta mancanza di capacità di buon governo dell'amministrazione regionale che vuole fare solo cassa aumentando le tasse ai cittadini campani. Una stangata da 580 euro in più all'anno per il 90 per cento delle famiglie campane già alle prese con la crisi economica e sociale aggravata dalla grave fase di pandemia da Covid che stiamo vivendo. Il nostro rammarico è che è stata strozzata la discussione sulla Finanziaria in commissione e non ci è stato consentito di apportare, laddove era possibile, alcuni suggerimenti. Possiamo capire che alcune scelte possono sembrare obbligate, ma non si venga a dire che aumentare le tasse ai cittadini serve a mantenere determinati servizi. E' una visione della maggioranza che non ci sentiamo di condividere e per questo oggi in aula abbiamo ribadito il nostro voto contrario alla manovra finanziaria proposta dalla Giunta Regionale". Lo ha detto Michele Schiano di Visconti a margine del consiglio regionale di oggi.(Ren)