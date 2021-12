Napoli: Maresca, c'è mano criminalità dietro incendio a villa comunale?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non un semplice raid incendiario nella Villa comunale a opera di una banda di ragazzini, ma la "longa manus" della camorra che avrebbe agito con l'ennesimo episodio per distogliere dai propri affari illeciti forze dell'ordine e inquirenti". Così in una nota Catello Maresca, consigliere di minoranza in Consiglio comunale a Napoli, che si è chiesto: "Casualità o strategia? È una domanda che, secondo la mia esperienza, sarebbe bene iniziare a porsi. I segnali di allarme sono tanti e tutti convergenti. Fatti più o meno casuali, il furto di chilometri di rame dalla Galleria Vittoria, quello dell'albero nel palazzo del Consiglio comunale, fino al rogo - sembra ormai assodato di natura dolosa - della Villa comunale di ieri sera. Sono solo gli ultimi episodi di una crescente aggressività criminale che si percepisce in maniera evidente in città". Per il leader dell'opposizione di centrodestra, "l'incendio di lunedì sera in Villa comunale - seguito al raid dell'albero di Natale trafugato nella sede istituzionale di via Verdi pochi giorni fa - si inserirebbe dunque in un quadro ben più preoccupante. Appare assai probabile che, come spesso accaduto in passato, pezzi di criminalità spicciola, baby gang o piccoli delinquenti, vengano utilizzati per creare confusione. E si sa, quando l'attenzione è concentrata su fatti eclatanti, chi ha interesse ad agire indisturbato su altri fronti, riesce a farlo con maggiore disinvoltura e spesso la fa franca". (segue) (Ren)