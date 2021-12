Campania: Centrodestra, De Luca mette le mani nelle tasche dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto proposte per i campani ma la maggioranza e De Luca hanno preferito mettere le mani in tasca ai cittadini". Così il centrodestra, Forza Italia, Lega e Fd'I, del consiglio regionale della Campania: "Tra varie falsità, nell'intervento del presidente, rispondiamo con i fatti alla accusa che ci ha rivolto di non aver proposto tagli alla spesa alternativi alle odiose tasse che lui ha aumentato. I nostri emendamenti sono agli atti ed indicano in maniera chiara tutti i capitoli da cui è possibile garantire i risparmi: il capitolo delle numerose consulenze dell'epoca De Luca, la riduzione delle spese di funzionamento e degli sprechi di alcune partecipate veri e propri carrozzoni, drastica riduzione degli incarichi dirigenziali esterni e consiglieri 'trombati' del presidente. Il centrodestra non ha mai aumentato le tasse, De Luca sì". (Ren)