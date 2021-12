Decreto Recovery: M5s, via libera a odg per sostegno turismo nelle aree montane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"20 anni di apprezzato lavoro nel mondo dell’informazione sono testimonianza dell'affidabilità e della serietà di Agenzia Nova" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- La pandemia "ha colpito duramente gli operatori del turismo invernale, settore fondamentale per tutte le attività che si trovano nelle regioni montane. Per questo è importante l’approvazione dell’Ordine del giorno al decreto Recovery che impegna il governo a elaborare interventi che possano sostenere un comparto essenziale per l’economia e l’occupazione di tanti territori”. Lo sottolineano in una nota i deputati del Movimento 5 stelle Elisa Tripodi, Luca Sut, Simone Valente, Giovanni Currò, Davide Serritella, Sabrina De Carlo e Gianluca Vacca. “L’obiettivo è quello di aiutare il settore attraverso l’utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il governo, grazie a questa nostra iniziativa, dovrà prevedere nei prossimi provvedimenti legislativi delle misure adeguate alle difficoltà che sta vivendo il comparto. Servono subito misure concrete per lo sviluppo del turismo di montagna, che continua a essere penalizzato dalle restrizioni necessarie a contrastare la pandemia” concludono.(Com)