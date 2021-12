Energia: Fedriga, bene richiesta Salvini per tavolo di confronto contro caro-bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La definizione di misure urgenti e concrete per tamponare il caro-bollette "è da sempre una priorità per la Lega". Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. "Bene ha fatto, in tale prospettiva, il segretario federale Matteo Salvini a richiedere la convocazione di un apposito tavolo di confronto con imprese e sindacati, al fine di individuare le migliori soluzioni ed evitare che, dopo due anni di crisi, una nuova sciagura si abbatta su famiglie e imprese", ha aggiunto. (Com)