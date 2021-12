Montagna: Gelmini, serve strategia nazionale, Pnrr e legge quadro in questa direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È maturata la necessità di una strategia nazionale per le montagne. La legge quadro sulla montagna va in questa direzione, per guardare a questi territori non solo in un'ottica risarcitoria o assistenzialistica, ma cercando di mettere al centro la crescita, la competitività, il miglioramento della qualità dei servizi. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, intervenendo alla presentazione, oggi al Senato, del libro "Kalipé. A passo d'uomo" di Massimiliano Ossini. Gelmini ha ricordato che "l'ultima legge che ha affrontato in maniera organica il tema risale al '94", evidenziando come sia compito dei decisori politici "creare le condizioni perché si possa tornare ad abitare la montagna". Per questo, nel Pnrr "abbiamo stanziato 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a partire dal 2023, che serviranno a preservare e tutelare ma anche a trovare una nuova dimensione nel rapporto con la montagna", ha aggiunto. (Rin)