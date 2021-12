Imprese: Confindustria Alberghi, necessari ulteriori nuovi sostegni per il settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione che si è sviluppata negli ultimi giorni "ha compromesso la stagione invernale. Le decisioni che saranno, tra l’alto, assunte giovedì dalla cabina di regia del governo per il decreto che interverrà sui comportamenti delle prossime festività cade nel corso della settimana di Natale". E' quanto sottolinea Confindustria Alberghi in una nota. "Troppo tardi per gli operatori del settore alberghiero impossibilitati così a programmare le attività. Una situazione drammatica quella di Natale e Capodanno, caratterizzata da una frenata delle prenotazioni che sta colpendo in particolar modo le città d’arte - con realtà che quest’anno hanno registrato perdite di fatturato fino al 70 per cento e in molti casi addirittura dell’80 per cento - soprattutto a causa della quasi totale assenza del turismo internazionale. Un po’ meglio andrà la montagna grazie anche agli impianti di risalita che hanno lavorato per garantire la sicurezza. Una meta, questa, scelta da quella porzione di turismo domestico che al momento non si è fatta scoraggiare dalle incertezze derivanti dalla variante Omicron e dagli eventuali provvedimenti che il governo adotterà per le prossime vacanze". (segue) (Com)